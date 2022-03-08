Российский военный о провальном плане взять Киев: «много погибших» СБУ
Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного с женой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В телефонном разговоре российский военный рассказал о неудачной попытке "взять Киев через Бородянку".
"У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем там ждать. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", - сказал он.