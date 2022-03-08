Песков заявил об отсутствии условий для дефолта в России

В России нет условий для дефолта. Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы с вами слышали заявление наших руководителей финансовых ведомств, Минфина и так далее о готовности наличия необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически, как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», - сказал он.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее не исключила возможности дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций. По ее словам, «беспрецедентные санкции... толкнули страну в рецессию».