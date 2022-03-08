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В четверг, 10 марта, состоялась церемония награждения победителей конкурсов стипендиальных программ, объявленных ЗАО «AzerGold» для профессиональных и высших учебных заведений. В церемонии приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов, заместитель директора Государственного агентства профессионального образования, исполняющий обязанности директора Джейхун Керемов, а также ректоры высших учебных заведений и победители конкурса. Выступая на мероприятии, председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов поздравил студентов, получивших стипендию AzerGold, пожелал им успехов в учебе и карьере. Подробно остановившись на стипендиальных программах, председатель правления сообщил, что проект реализуется с конца прошлого года в рамках плана по привлечению ресурсов для потребностей в кадрах, обозначенных в средне- и долгосрочной стратегии общества. Было отмечено, что основной целью проекта, рассчитанного на студентов, обучающихся в сфере промышленности и горного дела, является дальнейшее повышение интереса к образованию, раскрытие потенциальных знаний и навыков талантливых студентов на реальных рабочих местах.

З.Ибрагимов также рассказал о работе, проделанной акционерным обществом по подготовке кадров в ряде действующих в Азербайджане вузов и школ профессионального образования. Председатель сообщил, что проведена работа в рамках меморандума и протокола о сотрудничестве с 8 местными учебными заведениями в целях повышения квалификации специалистов, налаживания представляющего интерес сотрудничества в сфере образования, науки, производства и совместных образовательных программ. В 2017 году был подписан меморандум с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и Азербайджанским государственным университетом архитектуры и строительства. В 2018 году было начато сотрудничество с Азербайджанской дипломатической академией, а в 2019 году – с Азербайджанским государственным аграрным университетом, Азербайджанским технологическим университетом и Бакинским государственным университетом. В прошлом году началось сотрудничество с Азербайджанским техническим университетом и Бакинской высшей школой нефти. Председатель правления подчеркнул, что, согласно достигнутым с вузами договоренностям, для студентов, обучающихся по соответствующим профессиональным специальностям, регулярно организуются поездки на Човдарский интегрированный региональный перерабатывающий участок общества в Дашкесанском районе. Таким образом, студенты, владеющие научно-теоретическими знаниями в высших учебных заведениях, приобретают и наглядный опыт. Кроме того, специалисты акционерного общества читают лекции для студентов, проводят мастер-классы, а также различные конкурсы, мероприятия поощрительного характера. Предпочтение отдается выпускникам, принявшим участие в программах стажировки для привлечения работников в соответствии с объявленными вакансиями.