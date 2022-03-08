AzerGold наградил победителей своей стипендиальной программы фото
В четверг, 10 марта, состоялась церемония награждения победителей конкурсов стипендиальных программ, объявленных ЗАО «AzerGold» для профессиональных и высших учебных заведений.
В церемонии приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов, заместитель директора Государственного агентства профессионального образования, исполняющий обязанности директора Джейхун Керемов, а также ректоры высших учебных заведений и победители конкурса.
Выступая на мероприятии, председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов поздравил студентов, получивших стипендию AzerGold, пожелал им успехов в учебе и карьере. Подробно остановившись на стипендиальных программах, председатель правления сообщил, что проект реализуется с конца прошлого года в рамках плана по привлечению ресурсов для потребностей в кадрах, обозначенных в средне- и долгосрочной стратегии общества. Было отмечено, что основной целью проекта, рассчитанного на студентов, обучающихся в сфере промышленности и горного дела, является дальнейшее повышение интереса к образованию, раскрытие потенциальных знаний и навыков талантливых студентов на реальных рабочих местах.
З.Ибрагимов также рассказал о работе, проделанной акционерным обществом по подготовке кадров в ряде действующих в Азербайджане вузов и школ профессионального образования. Председатель сообщил, что проведена работа в рамках меморандума и протокола о сотрудничестве с 8 местными учебными заведениями в целях повышения квалификации специалистов, налаживания представляющего интерес сотрудничества в сфере образования, науки, производства и совместных образовательных программ.
В 2017 году был подписан меморандум с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и Азербайджанским государственным университетом архитектуры и строительства. В 2018 году было начато сотрудничество с Азербайджанской дипломатической академией, а в 2019 году – с Азербайджанским государственным аграрным университетом, Азербайджанским технологическим университетом и Бакинским государственным университетом. В прошлом году началось сотрудничество с Азербайджанским техническим университетом и Бакинской высшей школой нефти.
Председатель правления подчеркнул, что, согласно достигнутым с вузами договоренностям, для студентов, обучающихся по соответствующим профессиональным специальностям, регулярно организуются поездки на Човдарский интегрированный региональный перерабатывающий участок общества в Дашкесанском районе. Таким образом, студенты, владеющие научно-теоретическими знаниями в высших учебных заведениях, приобретают и наглядный опыт. Кроме того, специалисты акционерного общества читают лекции для студентов, проводят мастер-классы, а также различные конкурсы, мероприятия поощрительного характера. Предпочтение отдается выпускникам, принявшим участие в программах стажировки для привлечения работников в соответствии с объявленными вакансиями.
Министр образования Эмин Амруллаев коснулся важности сотрудничества с ЗАО «AzerGold» в профессиональной сфере. Министр сказал, что реализацию стипендиальной программы можно расценивать как стимул для молодежи. Он также подчеркнул необходимость привлечения работодателей к системе профессионального образования, проведения подготовки в соответствии с требованиями работодателей. В завершение выступления Эмин Амруллаев поздравил студентов, завоевавших стипендиальную программу, и пожелал им успехов.
Заместитель директора Государственного агентства профессионального образования, исполняющий обязанности директора Джейхун Керемов, в свою очередь, рассказал о сотрудничестве между ЗАО «AzerGold» и агентством.
Он отметил, что в целом 56 студентов из Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям и Гянджинского государственного центра профессионального образования по промышленности и технологиям подали заявки на стипендиальную программу, реализуемую в соответствии с планом мероприятий по сотрудничеству, подписанным в 2021 году.
Джейхун Керемов добавил, что сотрудники ЗАО «AzerGold» провели курсы повышения квалификации для преподавательского состава нескольких учреждений профессионального образования и была организована их поездка на производственные участки компании. В текущем году в рамках сотрудничества предусмотрена разработка новых образовательных программ и образовательных ресурсов, модернизация материально-технической базы.
На мероприятии подчеркивалось, что 9 студентов высших учебных заведений и 18 студентов учреждений профессионального образования стали победителями стипендий AzerGold. В целях поддержки социальной защиты студентов в рамках программы каждому из 27 победителей уже выделены стипендии в целом в размере 1800 манатов на 9 месяцев. Предусмотрено, что студенты, принявшие участие в программе, в будущем будут обеспечены работой на соответствующих должностях.
Затем выступившие ректоры вузов, где обучаются студенты, завоевавшие стипендиальную программу, - Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанского технического университета и Бакинского государственного университета рассказали о предстоящей работе в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного с AzerGold, и значимости стипендиальной программы, объявленной для высших учебных заведений.
В заключение студентам, завоевавшим стипендиальную программу, были вручены сертификаты и памятные подарки.