«Великая российская армия! Мы победим!»: с такими плакатами и лозунгами в Сирии проходят митинги в поддержку военных действий в Украине. Сирийские военнослужащие наносят на свою технику те же буквы, которые используют наши военные». Об этом говорится в репортаже телеканала Министерства обороны России «Звезда».

Телеканал также показал, что на сборные пункты сирийских ВС приходят ветераны боевых действий и интересуются, не проводится ли набор добровольцев, желающих воевать за Россию.

«Готовность биться в Украине бок о бок с российскими братьями по оружию выражают и ветераны Сирийской Арабской Армии, и бойцы христианского ополчения, и бывшие боевики оппозиции», - утверждает телеканал.