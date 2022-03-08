В Украине задержали десятки российских военнослужащих

В Сумской области полицейские и представители теробороны задержали 29 военнослужащих России, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Информацию о подозрительных лицах в военной форме сообщили небезразличные жители Роменского района. Полицейские вместе с представителями территориальной обороны отреагировали на обращение и задержали 29 военнослужащих Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Российские военные рассказали, что "шли по карте на границу". "В настоящее время все задержанные переданы в соответствующие органы, где будут выяснены все обстоятельства, при которых они попали на территорию Роменского района", – заявили в Нацполиции.