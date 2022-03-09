И Канада ввела санкции против Абрамовича

Канада вводит санкции против еще пяти россиян, в том числе против бизнесмена Романа Абрамовича, и ограничения против 32 военных организаций России, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Варшаву.

"Сегодня я могу объявить, что еще пять человек окажутся под санкциями, в том числе Роман Абрамович. Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены. Кроме этого, мы вводим ограничения в отношении 32 военных организаций в России. Им будет запрещено получать любую канадскую технику или поставки", - цитирует Трюдо РИА Новости.