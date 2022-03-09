Британия ввела санкции против 386 депутатов Госдумы

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости «ДНР» и «ЛНР», говорится в сообщении МИД Британии, передает РИА Новости.

«Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов Государственной думы, нижней палаты парламента России, за их поддержку самопровозглашенных украинских регионов Луганск и Донецк», - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд в страну.