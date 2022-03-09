Лукашенко: к концу года люди забудут о «спецоперации» в Украине

Сложившаяся сейчас ситуация в связи со «спецоперацией» в Украине - это время возможностей, и люди забудут о сложностях в течение полугода-года, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я вижу, как наши, ваши ведут себя. Видите ли, не то сделали. Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались. Поэтому это время возможностей. Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось», - сказал Лукашенко.