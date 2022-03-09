Ожесточенные бои в украинском Изюме

Из-за ожесточенных боев в городе Изюм Харьковской области туда не смогли попасть ни гуманитарная помощь, ни эвакуационные автобусы. Интерфакс-Украина пишет, что об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.

"В Изюме идет ожесточенный бой. К сожалению, ни мы, ни гуманитарная помощь от Красного Креста, ни эвакуационные автобусы не смогли сегодня пройти по зеленому коридору в Изюме. С утра в городе началось ожесточенное сражение и взрывы не утихают", - написал Стрельник на своей странице в Facebook.