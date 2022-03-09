Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:21

В Европарламенте 635 голосами «за» приняли резолюцию «Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе». Воздержавшихся от голосования было 42, против проголосовали двое. Вот всегда задаюсь вопросом – почему, как дело доходит до политических резолюций Европарламента, требующих взвешенности и объективности, – всегда получается какой-то «испанский стыд»? Евродепутаты словно в одночасье оглохли, ослепли, разучились читать и пользоваться интернетом. По принципу: чего мы не видим – того и не существует. Нет такой административно-территориальной единицы, как «Нагорный Карабах», и, надеюсь, никогда больше не будет, уйдет в историю как символ боли и трагедии азербайджанского народа.

И никакого армянского «культурного наследия» здесь не уничтожалось и не уничтожается – нет ни одного сколько-нибудь убедительного доказательства этого, пусть там хоть сотня специалистов всё под лупой просмотрит. А вот доказательств обратного, армянского культурного геноцида и пещерного вандализма, непостижимого уму – хоть отбавляй. Руины Агдама, который уже называют «Кавказской Хиросимой», десятки стертых с лица земли городов и сел, уничтоженные и оскверненные мечети, разграбленные музеи и поруганные кладбища – вот тот след, который оставили после себя на азербайджанской земле представители «древнейшей и культурной» нации. Все это осталось за скобками позорнейшей резолюции. Всего этого, в представлении евродепутатов, согласно принятому ими документа, нет - и не было. «Мне дядя Вазген сказал, что все не так, мамой клялся, я ему поверил». А что же тогда было? А были обещания от армянского лобби щедро пожертвовать и поддержать на выборах. Причем, не исключаю, пожертвовать не только в партийные кассы, но и лично тем или иным депутатам, дабы «поддержать» их, несчастных, в эти тяжелые времена. И намеки на то, что нужно оставаться «в тренде». Тогда и уважаемые люди заметят, и карьере это поспособствует.