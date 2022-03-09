Дядя Вазген зашел в Европарламент армянские осколки
В Европарламенте 635 голосами «за» приняли резолюцию «Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе». Воздержавшихся от голосования было 42, против проголосовали двое.
Вот всегда задаюсь вопросом – почему, как дело доходит до политических резолюций Европарламента, требующих взвешенности и объективности, – всегда получается какой-то «испанский стыд»?
Евродепутаты словно в одночасье оглохли, ослепли, разучились читать и пользоваться интернетом. По принципу: чего мы не видим – того и не существует. Нет такой административно-территориальной единицы, как «Нагорный Карабах», и, надеюсь, никогда больше не будет, уйдет в историю как символ боли и трагедии азербайджанского народа.
И никакого армянского «культурного наследия» здесь не уничтожалось и не уничтожается – нет ни одного сколько-нибудь убедительного доказательства этого, пусть там хоть сотня специалистов всё под лупой просмотрит.
А вот доказательств обратного, армянского культурного геноцида и пещерного вандализма, непостижимого уму – хоть отбавляй. Руины Агдама, который уже называют «Кавказской Хиросимой», десятки стертых с лица земли городов и сел, уничтоженные и оскверненные мечети, разграбленные музеи и поруганные кладбища – вот тот след, который оставили после себя на азербайджанской земле представители «древнейшей и культурной» нации.
Все это осталось за скобками позорнейшей резолюции. Всего этого, в представлении евродепутатов, согласно принятому ими документа, нет - и не было. «Мне дядя Вазген сказал, что все не так, мамой клялся, я ему поверил».
А что же тогда было? А были обещания от армянского лобби щедро пожертвовать и поддержать на выборах. Причем, не исключаю, пожертвовать не только в партийные кассы, но и лично тем или иным депутатам, дабы «поддержать» их, несчастных, в эти тяжелые времена. И намеки на то, что нужно оставаться «в тренде». Тогда и уважаемые люди заметят, и карьере это поспособствует.
А что у нас в моде в политическом сезоне? Все правильно, тюркофобия и исламофобия, сколь оголтелая, столь же и иррациональная. Тем более идиотская в те времена, когда Брюссель планирует снизить зависимость от российского газа с помощью Баку и Анкары. Практические политики в Европе стремятся к одному, а эти клоуны от парламентаризма встают в позу и заявляют – «идеалы заармянства превыше всего».
Коллективный «испанский стыд» - вот что такое сегодня Европарламент и принимаемые им решения, которые пропихивает во все его щели армянское лобби. Никчемный, по большому счету, орган, который вместо обсуждения реальных серьезных проблем занимается откровенным политиканством. Сущая декорация для политических игр, которая каждым своим голосованием пишет страницу в учебнике «Какой не должна быть демократия».