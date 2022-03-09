Лукашенко: Украина атаковала бы Беларусь, если бы не «превентивный удар» России

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным принес карту, раскрывающую планы нападения Киева на республику. По его словам, Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по Беларуси.

«Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес – они бы атаковали наши войска Беларуси и России... Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали», – передает его слова РИА Новости.

«Если бы не сделали это («спецоперацию») за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар – они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси», – утверждает президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что народ в Белоруссии и России начинает потихоньку понимать в текущей ситуации, «что есть что и за кем правда».