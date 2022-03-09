Компанию Цукерберга могут признать экстремистской организацией в России

Генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Кроме того, Генпрокуратура потребовала от Следственного комитета России (СКР) возбудить дело в отношении Meta «в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма") и пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия")».