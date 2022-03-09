Объявивший о начале новой эры своей стратегической деятельности, лидирующий оператор мобильной связи отметил завершение 2021 года продуктивной и интенсивной работой, новыми инициативами и значимыми инновациями. Несмотря на глобальную рецессию в результате затянувшейся пандемии, Azercell Telecom удалось завершить прошлый год со значительными достижениями. Являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в ненефтяном секторе Азербайджана, доля которого на рынке мобильной связи страны в 2021 году составила 51,8%, в прошлом году компания выплатила в государственный бюджет 122,7 млн манатов, доведя этот показатель за 25 лет до более чем 2,1 млрд манатов . Мобильный оператор инвестировал в развитие телекоммуникационной отрасли в Азербайджане в 2021 году 44,7 млн долларов , а в течение 1996-2021 годов - более 1,7 млрд долларов .

Ставший наиболее предпочтительным выбором для 5 миллионов граждан Азербайджана оператор в соответствии с обновленной стратегией следует к своей цели, звучащей как «Упрощаем доступ, расширяем возможности». Исходя из этого, Azercell стремится не только удовлетворить постоянно растущие потребности своих абонентов, но и превзойти их ожидания путем предоставления самых удобных и передовых цифровых решений. Новый слоган бренда «Будущее ближе к тебе» воплощает в себе такие идеи, как улучшение качества жизни людей, повышение безопасности и интеграцию в глобальные процессы посредством инновационных цифровых решений.

ООО Azercell Telecom, внедряющее новейшие технологические достижения с целью сделать цифровизацию частью повседневной жизни каждого своего абонента в Азербайджане, в 2021 году отметило свое 25-летие.

Во время Отечественной войны 2020 года техническая команда Azercell, двигавшаяся вслед за нашей армией по всему фронту, первой запустила сеть 4G на освобожденных исторических землях, а также в древнем городе Шуша. Расширение сети, продолженное Azercell и в 2021 году, ознаменовалось установкой на наших освобожденных землях более 70 базовых радиостанций 2G/3G/4G. На сегодняшний день мобильной сетью Azercell охвачены Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также многие села Ходжавендского, Лачинского и прилегающих к ним районов.

В настоящее время показатель географического охвата компании достиг 94,15%, а включая освобожденные территории - 98,70%. Компания Azercell Telecom, стараясь всегда находиться в авангарде качественных и быстрых услуг мобильного интернета, в течение года успешно продолжала реализацию проекта по улучшению сети 4G в нашей стране. За прошедший год покрытие сети 4G Azercell увеличилось до 85,8%, а географическое покрытие - до 74,5%, что на 2% больше, чем в 2020 году. По итогам 2021 года общее количество базовых радиостанций Azercell, работающих в сети 4G, достигло 3000 единиц. Azercell добился увеличения объема данных, передаваемых по сети 4G, и скорости подключения к интернету на 24%. Так, по показателям 2021 года средняя скорость в Баку и на Абшеронском полуострове увеличилась до 51 Мбит/с.

Компания Azercell завершила работы по обеспечению комфортной и бесперебойной связи в Бакинском метрополитене. В результате реализации двухлетнего проекта сетью 4G были покрыты все 24 станции метро и тоннели между ними. Абоненты Azercell могут оставаться на связи со своими друзьями, смотреть видео и слушать музыку, беспрерывно используя услуги мобильного интернета даже во время движения поезда.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева об ускорении реализации концепций «Умный город» и «Умное село» в освобожденных районах страны компания добилась успехов в запуске передовых технологий посредством своей мобильной сети. Таким образом, помимо быстрого расширения охвата 4G на освобожденных территориях, Azercell стал первым оператором, успешно протестировавшим наименее энергоемкую сетевую инфраструктуру на основе технологии Интернета вещей (IoT), необходимую для функционирования концепций «Умного города» и «Умного села».

В целях поддержки восстановительных работ на освобожденных территориях Azercell упростил и ускорил для своих абонентов возможность делать пожертвования в Фонд возрождения Карабаха через приложение Kabinetim. Кроме того, Azercell был первым оператором, приступившим к обслуживанию абонентов в этих районах. Во время визита в Шушу сотрудников Мобильной абонентской службы компании на месте было обслужено около 200 человек и проведено более 50 различных клиентских операций.

Несмотря на продолжавшуюся в 2021 году социальную изоляцию, различные каналы обслуживания Azercell добились высоких результатов, применяя более интенсивную и эффективную систему реагирования на запросы абонентов. Таким образом, в 2021 году в абонентскую службу Azercell поступило в общей сложности более 3 млн обращений, на 97,5% из которых были даны ответы, а через онлайн-службы было получено 818 136 запросов от абонентов, 96% из которых были обработаны. В течение прошлого года Azercell получил более 479 000 запросов на своих официальных страницах в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube и LinkedIn. Кроме того, в течение 2021 года в офисах Azercell Express и Azercell Exclusive, а также Мобильной абонентской службой очно было обслужено более 800 000 клиентов.

В прошлом году на рынке мобильной связи Азербайджана была презентована новая серия номеров с префиксом 010, представленная под слоганом «Выбор победителей». Всем гражданам Азербайджана, имеющим статус ветеранов войны, был представлен новый тариф «Ветеран» от Azercell в знак бесконечного уважения к тем, кто подарил нам славную победу в Отечественной войне.

Реализуя новую цифровую политику как для обычных абонентов, так и для бизнес-клиентов различного масштаба, в 2021 году Azercell представил ряд нововведений для своих корпоративных абонентов. Так, впервые на рынке мобильной связи страны компания представила комплексное решение «Мой Бизнес Транспорт», основанное на технологии Интернета Вещей (IoT). В то же время, в рамках программы лояльности был запущен «Мой Бизнес-Клуб», завоевавший популярность среди корпоративных клиентов Azercell. Члены клуба получили скидки при оплате расходов на услуги связи, подарочные смартфоны, уникальные предложения для обучения в Академии Azercell, приглашения на специальные корпоративные мероприятия и многие другие эксклюзивные преимущества. Кроме того, были организованы вебинары для корпоративных клиентов на темы «Лидерство» и «Культура обслуживания клиентов». Было запущено решение «Мой Бизнес Веб», а также безлимитные интернет-пакеты GigaMax.

В 2021 году Azercell запустил услугу «Автоматическое пополнение баланса мобильного номера» в рамках мобильного приложения BirBank с целью сделать ежедневные рабочие процессы своих пользователей более удобными и быстрыми. Покупатели смартфонов iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Mini, а также новейших 4G Wi-Fi-модемов получили подарочные интернет-пакеты.

В работу мобильного приложения Kabinetim был внедрен ряд нововведений, позволяющих абонентам Azercell полностью контролировать свои номера, в результате чего количество пользователей, скачавших приложение Kabinetim, превысило 1 миллион человек.

Для того, чтобы абонентам было удобнее пользоваться цифровыми решениями, в прошлом году спектр услуг оператора был расширен за счет мобильных платформ Kabinetim, ABB Mobile и Umico.

В 2021 году на проекты корпоративной социальной ответственности, реализованные Azercell, было потрачено более 257 000 долларов, а за 25 лет деятельности оператора эта сумма превысила 22 млн долларов.

В 2021 году Azercell Telecom, признанный партнер Национального олимпийского комитета, Национальной олимпийской и Национальной паралимпийской сборных Азербайджана, поддержал участие азербайджанских спортсменов в XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх. В прошлом году в партнерстве с компанией в нашей стране прошли VI Детские паралимпийские спортивные игры. В этих соревнованиях по пяти видам спорта, проходящих с 2014 года при поддержке Azercell, приняли участие около 120 детей с ограниченными возможностями.

Наши школьники, проходящие подготовку к международным олимпиадам по информатике при поддержке ООО «Azercell Telecom», признанного партнера Министерства образования Азербайджанской Республики, за прошедший год неоднократно добивались высоких результатов на престижных конкурсах знаний. Учащиеся из Азербайджана достойно представляли нашу страну на различных международных олимпиадах по информатике и завоевали 10 медалей.

По случаю 880-летия Низами Гянджеви, отдавая дань нашему культурному наследию, Azercell собрал в формате аудиокниги отрывки из более чем 100 произведений великого азербайджанского поэта и философа. Произведения были исполнены на азербайджанском, русском, английском, французском и турецком языках в сопровождении старинных струнных инструментов и загружены в библиотеку «Bookmate». Также два известных произведения Низами Гянджеви были представлены в жанре комиксов. Ранее 10 глав эпоса «Кероглу», олицетворяющих историю патриотизма и героизма нашего народа, также были подготовлены в цифровом формате и загружены в мобильное приложение «Bookmate».

Созданная 11 лет назад при поддержке Azercell «Детская горячая линия» Азербайджана продолжала свою деятельность в период карантина и оказала психологическую помощь около 5300 детям.

В первые месяцы 2021 года «Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника» Azercell с соблюдением всех правил техники безопасности и гигиены обслужили более 400 граждан из малообеспеченных семей, нуждающихся в особом уходе.

Всегда уделяющий особое внимание членам семей наших храбрых шехидов и ветеранов, которые боролись за освобождение оккупированных земель и привели нас в родной Карабах, Azercell в рамках проекта «Большие воспоминания в маленьких сердцах» привлек к специальной реабилитационной программе около 300 детей шехидов и их матерей.

По инициативе благотворительной группы Azercell Könüllüləri («Волонтеры Azercell») в рамках кампаний «Novruz Payı» и «Новый год с подарками от волонтеров», охвативших все регионы Азербайджана, семьям шехидов и ветеранам Второй Карабахской Войны, а также их детям были вручены праздничные подарки и купоны.

В рамках своей политики Корпоративной социальной ответственности Azercell организует курсы английского языка для представителей СМИ, способствуя их комфортной работе на цифровых платформах и свободному использованию международных источников новостей. В прошлом году в проекте, которому уже более 13 лет, приняли участие 70 представителей СМИ.

Компания Azercell, которая всегда придавала особое значение развитию профессиональных кадров в стране, в 2021 году потратила на развитие человеческого капитала около 879 000 долларов, а в период 1996-2020 годов эта сумма составила 26,8 млн долларов.

В течение 2021 года 6 бизнес-школ учебного центра Azercell Академии провели 211 выездных и 80 внутренних тренингов для различных организаций и компаний, действующих в стране, в которых было задействовано 2316 участников.

Azercell также продолжил реализацию популярных среди молодежи Программ студенческой стипендии и стажировки. Последним нововведением, реализованным в данном проекте, стало то, что в 2021 году Azercell присудил стипендии детям шехидов, ставшим студентами, а также супругам наших военнослужащих, отдавших жизнь за Родину. Кроме того, в 2021 году по приглашению Azercell к Программе Студенческой Стипендии присоединились 23 студента, получающие образование в ИКТ-сфере в разных городах нашей страны, которые прервали свое обучение для участия во Второй Карабахской войне.

В период пандемии Azercell запустил интернет-пакет «Təhsil», ориентированный на школьников и студентов, обучающихся дистанционно на платформе Microsoft Teams, а также на преподавателей, работающих в удаленном режиме.

Компания Azercell, которая всегда уделяла особое внимание расширению прав и возможностей женщин в обществе, их профессиональной подготовке, в прошлом году организовала онлайн-дискуссию на тему «Роль женщин в ИКТ-сфере» на платформе Clubhouse.

В результате стратегии прозрачности, которой «Azercell Telecom» придерживается все время своей работы, лидирующий оператор мобильной связи страны в 2021 году в очередной раз был удостоен сертификата соответствия стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции». Сертификационный аудит, проведенный турецкой компанией «Denetic International Documentation and Surveillance Services», аккредитованной крупнейшей аккредитационной организацией в США ANAB (ANSI National Accreditation Board), в очередной раз подтвердил соответствие антикоррупционной программы Azercell всем необходимым требованиям.

Активная деятельность компании в различных областях не ускользнула от внимания местного и международного сообществ. Проект #QadınDediyin, инициированный компанией Azercell и собравший миллионы просмотров в социальных сетях, получил премию «For Bravery» на одном из крупнейших творческих фестивалей Восточной Европы «White Square».

На церемонии International Business Awards были представлены победители престижной премии STEVIE Award. Достижения лидирующего оператора мобильной связи Азербайджана «Azercell Telecom» были высоко оценены жюри премии STEVIE International Business Awards. Следует отметить, что Azercell был удостоен золотой награды в номинации «Самая инновационная компания года» за готовность применять концепцию сенсоров с низким энергопотреблением на основе технологий Интернета вещей (IoT) в проектах «Умный город» и «Умная деревня».

Компания Azercell Telecom, работающая на рынке Азербайджана более 25 лет, стремится предоставлять своим абонентам качественные, инновационные и доступные услуги связи. Стараясь улучшить качество жизни людей посредством цифровизации и внедряя в стране новейшие мировые технологические решения, Azercell благодарит более чем 5 млн своих абонентов за их выбор и оказанное доверие!