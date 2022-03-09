Резников: российских войск в Украине еще много, но они уже утратили инициативу

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что российских войск в Украине еще много, но они уже утратили инициативу. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских войск много. Пока. Но они уже утратили инициативу. Наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки на всех направлениях. Видео побега российских танковых подразделений под Броварами запечатлеется во всем мире как реальное состояние "второй армии" планеты", - заявил министр.