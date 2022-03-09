Мгновенная лотерея 40 000 000 Pul Yağışı поступила в продажу

ОАО Azərlotereya с постоянно обновляющимися ассортиментами игр и увеличивающимися выигрышами создает еще одну возможность для любителей лотерей. Появился шанс выиграть 200 тысяч манатов в мгновенной лотерее 40 000 000 Pul Yağışı с призовым фондом более сорока миллионов манатов и миллионы других призов.

Общее количество лотерейных билетов, поступивших в продажу, составляет 6 000 000, в то время как количество призовых билетов равно 1 642 227. Размер призового фонда – 40 797 000 манатов, что составляет 68 процентов от призового фонда.

Мгновенные лотереи, организуемые ОАО Azərlotereya, разрабатываются в сотрудничестве с ведущей мировой компанией по азартным играм Scientific Games. Информация о количестве билетов и выигрышей указана на обратной стороне каждого билета.

Напомним, лотерея – это азартная игра. Участие в лотерейных играх – это в первую очередь развлечение, позволяющее испытать свою удачу и способствующее продуктивному и увлекательному проведению досуга.

ОАО Azərlotereya рекомендует участвовать в лотерейных играх, организованных только в соответствии с законом. Следует отметить, что в лотерейных играх могут участвовать все желающие старше 18 лет.

Билеты мгновенной лотереи 40 000 000 Pul Yağışı, а также других мгновенных лотерей ОАО Azərlotereya можно приобрести в точках продаж лотерей, отделениях Azərpoçt, сети магазинов Maxi.az и Optimal Elektronika, а также во всех пунктах Misli.

Получить более подробную информацию можно на официальных сайтах ОАО Azərlotereya https://azerlotereya.com/az и https://www.misli.az/.