Зеленский: Это отечественная война, мы уже достигли стратегического перелома

По словам украинского лидера, невозможно сказать, сколько еще дней будет длиться борьба за украинскую землю, но Украина это сделает, стратегический перелом уже достигнут, пишет УНН.

«16 дней. Я знаю, что многие люди начали чувствовать усталость. Я все понимаю. Нетерпение. Эмоции играют с людьми плохую игру. Это жизнь. Когда мы мобилизуемся, когда мы видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится быстрее. Что оккупанты падут быстрее. Только. Это жизнь, это война, это борьба. Еще нужно время. Еще нужно терпение. Наша мудрость. И энергия. Умение делать свою работу по максимуму, чтобы мы вместе дошли до победы», - сказал президент Украины..

«Невозможно сказать - сколько дней нам еще освобождать нашу украинскую землю. Но возможно сказать - мы это сделаем. Потому что стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей цели, к нашей победе», - подчеркнул он.

Как считает глава украинского государства, это отечественная война.