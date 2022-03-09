Российские военные похитили мэра украинского города

Мэр Мелитополя Иван Федоров был похищен российскими военными днем в пятницу, 11 марта. Об этом сообщила представитель МВД Украины Анна Геращенко.

«Только что в Мелитополе группой российских военных из 10 человек был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с противником. В момент похищения ему надели пластиковый мешок на голову», - написала Геращенко.

Она добавила, что в это время Федоров занимался вопросами жизнеобеспечения Мелитополя.