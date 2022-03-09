Приняв участие в церемонии открытия, министр образования Эмин Амруллаев ознакомился с условиями, созданными в центре. Далее участников проинформировали о том, что Центр STEAM является региональным, поэтому пользу от его деятельности получат школьники не только сел Агдамского района, но также Евлахского, Бардинского, Уджарского, Мингячевирского и Кюрдамирского районов.

11 марта министр образования Эмин Амруллаев посетил Агдашский район. Сначала делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложив к нему цветы. В рамках визита состоялась церемония открытия Центра STEAM в гимназии (интернате) с технико-гуманитарным уклоном им. М.Шейхзаде, сообщили в министерстве.

Министр отметил, что такие центры уже открыты в нескольких регионах, добавив, что всего по стране планируется построить 15 STEAM-центров.

Эмин Амруллаев сообщил, что подход STEAM не только обеспечит современность образования в Азербайджане, но и поможет учащимся приобрести необходимые знания и навыки.

Проект STEAM, который в настоящее время охватывает более 100000 учеников по всей стране, в следующем учебном году планируется расширить.

Основная цель проекта STEAM ( Science, Technology, Engineering, Art and Math)- сформировать у учащихся навыки XXI века, такие как критическое, творческое мышление, сотрудничество и многие другие, создавать возможности для обучения в процессе творчества, преподавать предметы не по отдельности, а обьединить их в единую модель обучения, расширить возможности использования современного оборудования ИКТ за счёт применения различных языков программирования.