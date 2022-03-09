Украина объявляет Маргариту Симоньян в международный розыск

Украина начинает процедуру международного розыска главного редактора информационного агентства «Россия сегодня» и руководителя телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, которая подозревается в поддержке военных действий в Украине. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Симоньян Маргарита Семеновна, ваш процессуальный статус в Украине - подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашел их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения», - говорится в сообщении Венедиктовой.

Она также отметила, что украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемой в международный розыск.

«Вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину», - подчеркнула генпрокурор.