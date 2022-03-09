«Армения в ближайшее время может обратиться к сопредседательству Минской группы ОБСЕ по вопросу инициирования мирных переговоров с Азербайджаном». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в интервью «Арменпресс».

Он отметил, что подписанию договора должен предшествовать переговорный процесс.

«Поскольку взаимные заявления сторон до сих пор не трансформировались в конкретный переговорный процесс в силу отсутствия прямых переговоров, Армения в ближайшее время, возможно, обратится к сопредседательству МГ ОБСЕ по вопросу инициирования мирных переговоров с Азербайджаном», - сказал Унанян.