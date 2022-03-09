Евросоюз примет очередной пакет санкций против России
«Европейский Союз примет 4-й пакет санкций против России, направленный на ее дальнейшую изоляцию». Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Новость дополняется.
«Европейский Союз примет 4-й пакет санкций против России, направленный на ее дальнейшую изоляцию». Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Новость дополняется.
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