Евросоюз примет очередной пакет санкций против России

«Европейский Союз примет 4-й пакет санкций против России, направленный на ее дальнейшую изоляцию». Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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