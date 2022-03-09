Российские самолеты нанесли удар по Беларуси с территории Украины ВСУ; видео

Командование Воздушных сил Украины заявляет, что российские самолеты развернулись над Украиной, а затем нанесли удар по территории Беларуси.

Информацию подтвердили в Государственной пограничной службе Украины.

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Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о том, что российские войска планируют обстрелять Беларусь с территории Украины, чтобы втянуть в войну и Минск. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Обращаюсь к беларусскому народу. Друзья, по информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских войск готовит серию кровавых провокаций.

Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-белорусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области», - заявил глава оборонного ведомства.

Резников добавил, что для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины.

По словам министра, цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

Резников заявил, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.

По информации «Украинской правды», российские войска уже начали обстрелы.