Командование Воздушных сил Украины заявляет, что российские самолеты развернулись над Украиной, а затем нанесли удар по территории Беларуси.

‼️А вот и информация от командования воздушных сил ВСУ По их данным, два российских самолета вылетели из РФ и нанесли ракетный удар по населенному пункту Копани (Беларусь) Реальная Война pic.twitter.com/G9kqNsDSUl

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Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о том, что российские войска планируют обстрелять Беларусь с территории Украины, чтобы втянуть в войну и Минск. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Обращаюсь к беларусскому народу. Друзья, по информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских войск готовит серию кровавых провокаций.

Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-белорусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области», - заявил глава оборонного ведомства.