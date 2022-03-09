Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

«Украина должна самостоятельно принять решение относительно вступления в НАТО». Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, передает ТАСС.

Он отметил, что каждая страна имеет право самостоятельно принимать решения. И в конце концов Украина сама решит, присоединиться ей к НАТО или нет.

Столтенберг пояснил, что государства - члены альянса должны будут, в свою очередь, оценить, готов ли Киев к присоединению к НАТО.

«Но это не является пунктом повестки ближайшего будущего», - отметил он.