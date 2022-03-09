В НАТО объяснили, почему не закроют небо над Украиной

Отвечая на вопрос о причинах отказа закрыть небо над Украиной, что в свое время практиковалось в Боснии и Герцеговине и Ливии, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что «ситуация в Украине иная».

«Одним заявлением о закрытии неба вопрос не ограничивается. Для этого нужно разместить в регионе военные силы. Это означает, что НАТО нанесет удар по системам ПВО России в Украине. Причем вопрос не ограничится лишь Украиной. Удар будет нанесен и по территории Беларуси и России. То есть будет иметь место прямое противостояние России и НАТО, а именно полномасштабная война. Масштабы разрушений и жертв окажутся в разы больше, чем мы видим сегодня в Украине», - сказал генсек НАТО в интервью агентству «Анадолу».