Эрдоган: Запад оставил Украину наедине в справедливой борьбе
«Человечество все еще не смогло решить глобальные проблемы современности». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии второго Дипломатического форума в Анталье, передает «Анадолу».
По его словам, войны, терроризм, голод, бедность и изменение климата остаются в повестке дня международного сообщества. Он указал, что сегодня доверие к международным организациям опустилось до минимального уровня.
«Мы живем в мире, где голодает около 800 млн человек. В подобной ситуации обеспечить стабильность невозможно», - отметил Эрдоган.
Глава турецкого государства далее привлек внимание к резкому росту напряженности в Черноморском регионе.
«Тот факт, что переговоры на высоком уровне между Россией и Украиной стартовали накануне в Анталье, подтверждает, что форум приближается к намеченной цели. Если бы международное сообщество и Запад в 2014 году выступили единым фронтом против аннексии Крыма, то сегодня картина была бы совсем иной», - отметил президент Турции.
Он подчеркнул, что Запад оставил Украину наедине в справедливой борьбе.
Эрдоган назвал Украину другом и соседом Турции, подчеркнув, что Анкара не приемлет агрессивных шагов в регионе.
По словам турецкого лидера, в сложившейся ситуации ошибочно «подливать масла в огонь» противоречий России и Украины.
«Человечество должно стремиться к миру, а не войне. Нельзя подливать огонь в противоречия между странами. Это не принесет пользы ни одной из сторон. Надеемся на здравомыслие и достижение согласия, скорейшее прекращение огня между Россией и Украиной. Турция готова к посильному вкладу в обеспечение стабильности в регионе, в том числе посредством применения требования Конвенции Монтрё», - подчеркнул президент Турции.