Эрдоган: Запад оставил Украину наедине в справедливой борьбе

«Человечество все еще не смогло решить глобальные проблемы современности». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии второго Дипломатического форума в Анталье, передает «Анадолу».

По его словам, войны, терроризм, голод, бедность и изменение климата остаются в повестке дня международного сообщества. Он указал, что сегодня доверие к международным организациям опустилось до минимального уровня.

«Мы живем в мире, где голодает около 800 млн человек. В подобной ситуации обеспечить стабильность невозможно», - отметил Эрдоган.