Украинский суд заочно арестовал депутата Илью Киву

Следственный судья Лычаковского районного суда Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Ильи Кивы. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщил председатель Лычаковского райсуда Сергей Гирич.

«Ходатайство рассмотрено по правилам ч. 6 ст. 193 УПК Украины, которым предусмотрено, что следственный судья рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и может избрать такую меру пресечения при отсутствии подозреваемого, обвиняемого только в случае доказывания прокурором наличия оснований, предусмотренных статьей 177 настоящего Кодекса, а также наличия достаточных оснований считать, что подозреваемый, обвиняемый уехал и/или находится на временно оккупированной территории Украины, территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором, и/или объявлен в международный розыск. Согласно положениям ч. 4 ст. 197 УПК РФ, срок действия определения не указывается», - написал Гирич на своей странице в Facebook.