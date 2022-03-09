Страны G7 примут шаги по отношению к России
Президент США Джо Байден анонсировал целый ряд шагов в отношении России из-за военных действий в Украине, передает РБК.
По его словам, к решению присоединятся страны НАТО, Евросоюза и «Большой семерки».
«Сегодня вместе с другими союзниками по НАТО и министрами финансов других стран G7 и Европейского союза мы совместно объявим о целом ряде шагов по отношению к России для того, чтобы призвать ее к еще большему ответу за военные действия на территории Украины», - отметил Байден.