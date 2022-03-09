Киев согласовал только два из 10 предложенных Россией гумкоридоров из украинских городов, среди них нет ни одного гумкоридора в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Из десяти предложенных нами маршрутов украинская сторона согласовала только два - на киевском и мариупольском направлениях. При этом в очередной раз, цинично по отношению к своему собственному народу - ни одного гуманитарного коридора в Российскую Федерацию», - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.

«Киевские власти при этом дополнительно заявили еще четыре маршрута из городов Изюм, Энергодар, Волновахи и на житомирском направлении», - сказал он.