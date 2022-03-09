Макрон и Шольц поговорят сегодня с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем в ближайшие часы проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.
«С президентом Путиным мы вместе с канцлером Шольцем переговорим в ближайшие несколько часов», - сказал Макрон.
По его словам, стороны также общались накануне утром. Он также указал, что собирается добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.