Байден: если будем воевать в Украине, начнется третья мировая война

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут воевать с Россией в Украине, поскольку это грозило бы третьей мировой войной, передает «Ъ».

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и будем и дальше мобилизовывать наших союзников. Но мы не будем воевать с Россией на Украине. Прямой конфронтации НАТО с Россией надо избегать, потому что это будет третья мировая война. Это то, чего мы должны всячески избегать», - заявил Байден на брифинге.