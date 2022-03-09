«Азеригаз» представил отчет за прошлый месяц

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«В феврале этого года Производственное объединение «Азеригаз» получило в общей сложности 980 миллионов кубометров газа. Об этом заявил сегодня генеральный директор объединения Руслан Алиев, сообщает пресс-служба «Азеригаз». По его словам, это на 13,3% больше, чем в феврале 2021 года. «В прошлом месяце по промышленным линиям было получено 208 миллионов кубометров газа, а по линиям населения - 772 миллиона кубометров. По сравнению с февралем прошлого года зафиксировано увеличение потребления газа на 13,3 миллиона кубометров», - сказал Р.Алиев журналистам.

Глава ПО «Азеригаз» отметил, что по линии населения снижение составило 66 миллионов кубометров. «Это также может быть связано с более теплой погодой в феврале 2022 года. По линии ненаселения было зафиксировано увеличение на 79 миллионов кубометров», - подчеркнул он Что касается количества новых абонентов, как отметил гендиректор организации, то за февраль нынешнего года было зарегистрировано 4 868 новых абонентов. «Из них 4 557 приходится на сектор населения, а 311 абонентов – на ненаселения. Таким образом, число абонентов производственного объединения «Азеригаз» достигло 2 миллионов 452 тысяч 924», - сказал Руслан Алиев. Касаясь вопроса лимита, глава ПО отметил, что в январе-феврале текущего года 80,4% от общего числа зарегистрированных абонентов сектора населения, то есть 1 миллион 941 тысяча 339 абонентов, пользуются природным газом по низкому тарифу.