«Азеригаз» представил отчет за прошлый месяц
«В феврале этого года Производственное объединение «Азеригаз» получило в общей сложности 980 миллионов кубометров газа. Об этом заявил сегодня генеральный директор объединения Руслан Алиев, сообщает пресс-служба «Азеригаз».
По его словам, это на 13,3% больше, чем в феврале 2021 года.
«В прошлом месяце по промышленным линиям было получено 208 миллионов кубометров газа, а по линиям населения - 772 миллиона кубометров. По сравнению с февралем прошлого года зафиксировано увеличение потребления газа на 13,3 миллиона кубометров», - сказал Р.Алиев журналистам.
Глава ПО «Азеригаз» отметил, что по линии населения снижение составило 66 миллионов кубометров.
«Это также может быть связано с более теплой погодой в феврале 2022 года. По линии ненаселения было зафиксировано увеличение на 79 миллионов кубометров», - подчеркнул он
Что касается количества новых абонентов, как отметил гендиректор организации, то за февраль нынешнего года было зарегистрировано 4 868 новых абонентов.
«Из них 4 557 приходится на сектор населения, а 311 абонентов – на ненаселения. Таким образом, число абонентов производственного объединения «Азеригаз» достигло 2 миллионов 452 тысяч 924», - сказал Руслан Алиев.
Касаясь вопроса лимита, глава ПО отметил, что в январе-феврале текущего года 80,4% от общего числа зарегистрированных абонентов сектора населения, то есть 1 миллион 941 тысяча 339 абонентов, пользуются природным газом по низкому тарифу.
По его словам, количество абонентов, превысивших лимит по низкому тарифу, составляет 19,6% от общего числа абонентов, то есть 474 тыс. 164 абонента.
Генеральный директор «Азеригаза» подчеркнул, что за февраль 2022 года в распределительной сети объединения потери составили 7,2%, или 71 млн кубометров газа. По его словам, это на 2,7 %, то есть на 25 млн кубометров меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года.
Для информации было отмечено, что в прошлом месяце по стране было проложено 83 км новых газовых линий. Из них 15,4 км были проведены в Баку и на Апшероне, а остальные 68 км газовых линий были проложены в регионах.
Кроме того, в ходе встречи Руслан Алиев ответил на вопросы представителей СМИ и пользователей соцсетей.