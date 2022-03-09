Макрон: ЕС готов принять новые санкции против России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз готов принять новые санкции в отношении России.
«Мы готовы принять решение о новых санкциях. Все варианты ограничений на столе», — сказал Макрон.
Французский лидер также подчеркнул, что Франция совместно с Германией продолжат путь давления на Россию и требовательного диалога с Москвой. По его словам, Европа ставит своей целью возращение мира на Украине, который должен начаться с прекращения огня и вывода российских войск с украинской территории.