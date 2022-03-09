США запретили поставки в Россию долларовых банкнот официально
«США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот». Об этом говорится в подписанном президентом Соединенных Штатов Джо Байденом указе.
«США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот». Об этом говорится в подписанном президентом Соединенных Штатов Джо Байденом указе.
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