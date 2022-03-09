Зеленский и Байден вновь поговорили по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом, в ходе которого обсудили ужесточение санкций против России. Об этом в Twitter написал сам украинский лидер.

«Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о действиях России против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию», - написал Зеленский.