В Беларуси отреагировали на данные о ракетном ударе по своей территории
Данные о ракетном ударе по белорусской деревне являются фейком, заявила официальный представитель Министерства обороны страны Инна Горбачева. Ее цитирует БЕЛТА.
«Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом», - отреагировала она.
Информация о том, что российские самолеты с территории Украины обстреляли белорусскую деревню Копани, появилась в пятницу, 11 марта, в СМИ и соцсетях. Официального подтверждения этих сообщений не было.