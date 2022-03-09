В Беларуси отреагировали на данные о ракетном ударе по своей территории

Данные о ракетном ударе по белорусской деревне являются фейком, заявила официальный представитель Министерства обороны страны Инна Горбачева. Ее цитирует БЕЛТА.

«Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом», - отреагировала она.

Информация о том, что российские самолеты с территории Украины обстреляли белорусскую деревню Копани, появилась в пятницу, 11 марта, в СМИ и соцсетях. Официального подтверждения этих сообщений не было.