«Азеригаз» получил награду за оперативное решение обращений граждан

В рамках проекта «Гражданское общество во имя прозрачности» (#ECSOFT) Агентства США по международному развитию (#USAID) ООО MG Consulting провел круглый стол по итогам 3-го квартала проекта онлайн-платформы общественного контроля. Об этом сообщает ПО «Азеригаз».

На встрече с участием представителей государственных органов, прессы, международных организаций и НПО были обсуждены проблемы, связанные с реализацией проекта, вопросы, которые не нашли решения.

По итогам третьего квартала Производственное объединение «Азеригаз» было награждено как самое активное государственное предприятие за оперативное решение обращений граждан на онлайн-платформе общественного контроля.