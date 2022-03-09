Известная табачная компания уходит из России, оставив россиян без Glo и Kent
Известная табачная компания British American Tobacco заявила, что уходит из российского рынка из-за военных действий на территории Украины.
Решение покинуть Россию было принято через два дня после того, как компания заявила, что приостановила все запланированные капиталовложения в стране.
Табачная компания заявила, что продолжит платить своим 2 500 сотрудникам в России зарплату.
Отметим, что British American Tobacco является производителем таких сигарет, как Kent, Lucky Strike, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Camel, а также Glo.