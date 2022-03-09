Халаф Халафов: Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией

«Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан поддерживает открытие коммуникаций и полную и непрерывную реализацию трехсторонних заявлений». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Он сказал, что главным приоритетом является восстановление коммуникаций, в том числе открытие железной и автомобильной дороги до Нахчывана.

«Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без каких-либо условий. Параллельно с этим может идти процесс нормализации отношений между двумя странами и восстановления других связей», — сказал Халафов.