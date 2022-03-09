Халаф Халафов: Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией
«Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан поддерживает открытие коммуникаций и полную и непрерывную реализацию трехсторонних заявлений». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
Он сказал, что главным приоритетом является восстановление коммуникаций, в том числе открытие железной и автомобильной дороги до Нахчывана.
«Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без каких-либо условий. Параллельно с этим может идти процесс нормализации отношений между двумя странами и восстановления других связей», — сказал Халафов.
Замминистра напомнил, что для укрепления стабильности в регионе запущен формат «3+3».
«Мы выступаем за то, чтобы этот процесс был продолжительным. Оказываем и продолжим оказывать поддержку в этом направлении. Конечно, все это зависит от политической воли Армении. Если Армения проявит политическую волю, то мы готовы закрыть страницу истории конфликта, а также заключить мирное соглашение для нормализации отношений с Арменией.
Потому что процессы, происходящие в мире и в нашем регионе, показывают, что альтернативы мирному сосуществованию нет. Думаю, этого хочет и армянский народ. Однако будущее покажет, насколько этого хотят армянские политические круги. Армения должна быть готова предпринять соответствующие принципиальные шаги в этом направлении. Делать заявления на словах, вновь возвращаться в прошлое, предъявлять претензии к соседям не служит миру», - сказал Халаф Халафов.