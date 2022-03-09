Подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана является историческим событием. Об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана – с территории Зангилана, села Агбенд, будут построены мосты через реку Араз в Иран: «Заложена основа нового проекта, включая автомобильные и железные дороги, а также линии электропередач. Это – коридор, соединяющий Турцию, Иран и Азербайджан. Это также станет новым коридором в Евразии, который изменит весь транспортный ландшафт. Естественно, наши страны выиграли от этого. А кто проиграл? Армения! То есть, раз Армения не хочет, то мы ждать не будем. Азербайджан и впредь будет придерживаться этой позитивной повестки».

Он отметил, что сегодня президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Рустамом Гасеми, особо подчеркнул, что новый коридор станет важным международным коридором как для транспорта, так и для электроэнергии.