Хикмет Гаджиев: Подписание Меморандума с Ираном – историческое событие Новость дополнена
Подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана является историческим событием. Об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.
Помощник президента отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана – с территории Зангилана, села Агбенд, будут построены мосты через реку Араз в Иран: «Заложена основа нового проекта, включая автомобильные и железные дороги, а также линии электропередач. Это – коридор, соединяющий Турцию, Иран и Азербайджан. Это также станет новым коридором в Евразии, который изменит весь транспортный ландшафт. Естественно, наши страны выиграли от этого. А кто проиграл? Армения! То есть, раз Армения не хочет, то мы ждать не будем. Азербайджан и впредь будет придерживаться этой позитивной повестки».
Он отметил, что сегодня президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Рустамом Гасеми, особо подчеркнул, что новый коридор станет важным международным коридором как для транспорта, так и для электроэнергии.
«Глава государства держит в центре постоянного внимания этот важный транспортно-коммуникационный проект, соответствующим структурам даны поручения по его реализации. В результате реализации этого проекта будет положен конец многолетней политике Армении по блокаде Нахчывана. Между двумя регионами Азербайджана - Восточным Зангезуром и Нахчываном - через иранскую территорию будет создана автомобильная, железнодорожная, электроэнергетическая связь», - сказал помощник президента.
Было отмечено, что проект также меняет транспортно-коммуникационную картину в регионе в целом. Соединяя Азербайджан, Иран и Турцию, он создает основу для нового коридора в Евразии, включающего в себя автомобильные, железные дороги, линии электропередачи и цифровую связь.
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Азербайджана в результате 44-дневной войны, обеспечение контроля над относящейся к стране частью азербайджано-иранской границы, названной Президентом Азербайджана «границей дружбы», позволило осуществить этот транспортно-коммуникационный проект.
«Подписание Меморандума о взаимопонимании приходится на 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном. Важную роль в реализации этого проекта играют отношения дружбы, взаимного доверия и соседства, сложившиеся за 30 лет между двумя странами. Уверены, что новый коридор создаст благоприятные возможности для регионального сотрудничества, развития и процветания народов региона, расширения торгово-экономических связей», - добавил Х.Гаджиев.