Ильхам и Мехрибан Алиевы подписали некролог в связи со смертью Рустама Ибрагимбекова

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи со смертью Рустама Ибрагимбекова.

«Азербайджанскую культуру постигла тяжелая утрата. 10 марта 2022 года на 84-м году жизни скончался видный представитель современной азербайджанской литературы и киноискусства, известный прозаик, драматург, сценарист и режиссер, персональный пенсионер президента Азербайджана, лауреат государственных премий, заслуженный деятель искусств, народный писатель Рустам Мамедибрагим оглу Ибрагимбеков.

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. По окончании средней школы в 1956-1962 годах получал образование в Азербайджанском институте нефти и химии, в 1962 году приступил к трудовой деятельности в Академии наук Азербайджанской ССР.

С юных лет проявлявший большой интерес к литературе и киноискусству, Рустам Ибрагимбеков в 1967 году окончил в Москве высшие курсы сценаристов, а в 1974 году – высшие режиссерские курсы.

Рустам Ибрагимбеков является одним из видных представителей современной азербайджанской литературы и кинематографии. Своей многогранной деятельностью он завоевал известность и за пределами нашей страны. Являясь активным участником вступления нашей прозы в новый этап, Рустам Ибрагимбеков своим плодотворным творчеством сыграл важную роль в обогащении художественно-эстетической мысли, более полувека вносил вклад в развитие литературно-культурной среды. Повести и рассказы, пьесы и сценарии мастера, умело отображавшего на основе жизненных реалий социально-нравственные проблемы, драматические конфликты и внутренний мир наших современников, сыграли существенную роль в обновлении содержания нашей литературы и национального киноискусства. По мотивам его произведений было снято более 40 художественных и телевизионных фильмов. Эти богатые разнообразными и содержательными образами произведения, повествующие о важных социальных реалиях, снискали мастеру, отличающемуся особым подчерком, большую симпатию читательской и зрительской аудитории.

Рустаму Ибрагимбекову как сценаристу и режиссеру принадлежат достойные одобрения заслуги также в развитии кинематографии. Снятые по сценарию писателя фильмы, такие как «В одном южном городе», «Белое солнце пустыни», «Допрос», «День рождения» и многие другие, завоевали большую славу и были удостоены высоких наград. Фильм «Урга – территория любви», соавтором сценария которого он является, был удостоен в 1991 году высшей награды Венецианского международного кинофестиваля, а фильм «Утомленные солнцем» – высшей награды Каннского международного кинофестиваля в 1994 году и премии «Оскар» Американской киноакадемии в 1995 году.

Наряду с художественным творчеством, Рустам Ибрагимбеков занимался общественной деятельностью. В 1967-1981 годах являлся секретарем Правления, а в 1981-1985 годах – первым секретарем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1986-1991 годах – секретарем Правления Союза кинематографистов СССР, с 1990 года до конца жизни – председателем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1989 году избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Заслуги Рустама Ибрагимбекова высоко оценены государством. В 1976 году он получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств», а в 1998 году – «Народный писатель», за заслуги в развитии азербайджанской литературы и киноискусства был удостоен высокой государственной награды Азербайджанской Республики – ордена Шохрат.

Память о видном писателе и деятеле кино Рустаме Ибрагимбекове навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Аллах рехмет элясин!», - говорится в некрологе.

Некролог подписали: Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Анар Керимов, Анар Рзаев, Шафига Мамедова, Огтай Миркасимов, Рамиз Фаталиев, Расим Балаев, Гаджи Исмаилов.