Азербайджан и Евросоюз надеются на скорейшее подписание нового соглашения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах Дипломатического Форума в Анталье встретился с комиссаром Евросоюза по Расширению и Политике соседства Оливером Вархели.

На встрече Дж.Байрамов рассказал о проводимых в регионе работах по восстановлению территорий, в частности о возможной роли ЕС.

Комиссар Оливер Вархели, в свою очередь, подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и, в частности, важность сотрудничества в энергетической сфере.

На встрече также состоялся обмен мнениями о событиях в Украине.

В то же время стороны выразили намерение о скорейшем завершении переговоров по новому соглашению, которое станет правовой основой отношений между Азербайджаном и Евросоюзом.