Редакция haqqin.az 21:49

Подтвердив свое лидерство на Южном Кавказе военной победой в 44-дневной Освободительной войне, Азербайджан обрел второе дыхание и приступил к масштабным проектам, меняющим транспортно-коммуникационную, логистическую и энергетическую карту региона. Дипломатия Баку идет рука об руку с экономическими проектами, и подписанный сегодня Меморандум – между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей и между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран – яркое тому подтверждение.

Для начала – немного конкретики. Целью меморандума является создание нового маршрута железнодорожного, автомобильного сообщения, а также линий связи и энергоснабжения между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской АР через территорию Ирана. Для достижения этой цели предусматривается строительство четырех мостов через реку Араз, включая два автомобильных (с пешеходным переходом) и два железнодорожных, а также инфраструктуры связи и энергоснабжения. Эти мосты будут проходить в 5 км от государственной границы Армении; Стороны обязуются построить на своей территории пропускной пункт через государственную границу, способный принимать не менее 1 000 единиц парка грузовых перевозок (экспортных, импортных и транзитных грузов), включая 500 единиц въезда и 500 единиц выезда в день. В документе оговорены также сроки и финансовые вопросы. Так, проектная документация по автомобильным маршрутам будет подготовлена в течение месяца компанией, которая будет определена законодательством сторон, и согласована в соответствии с требованиями законодательства.

При этом, все расходы по подготовке проектной документации, строительству и контролю за строительством автомобильного моста, соединяющего восточный Зангезурский экономический район с Ираном, а также линий связи и энергетики будут оплачены азербайджанской стороной. А все расходы по подготовке проектной документации, строительству и строительному контролю автомобильного моста, соединяющего Иран с Ордубадским районом Нахчыванской АР, будет нести иранская сторона. Для проектирования и строительства мостов будет создана совместная рабочая группа, состоящая из представителей соответствующих структур сторон. И до завершения строительства автомобильных мостов стороны обеспечивают необходимое строительство, расширение и реконструкцию автомобильных дорог на территории своего государства, а также осуществляют строительство подъездных путей к автомобильному мосту. Что же касается предложений по финансированию и оплате железной дороги, которая будет построена параллельно автомагистрали, то они будут подготовлены и представлены правительствам сторон в течение 6 месяцев. Важно понимать, что подписанный Меморандум несет двойную смысловую нагрузку. В узком аспекте он призван обеспечить интеграцию основной части Азербайджана с Нахчываном. Но в реальности, в более широком смысле, реализация этого документа приведет к стратегическим изменениям в транспортно-коммуникационной карте региона и повлечет за собою другие проекты. Именно поэтому он и заключен на неопределенный срок. И вот теперь самое время поговорить о политических последствиях подписанного Меморандума. Одним из которых является полное фиаско Армении. Ведь именно Ереван в течение полутора лет препятствовал созданию Зангезурского коридора, под разными предлогами намеренно пытался его заблокировать. При этом, в полном соответствии с нравами армянских политических элит, «стреляя в ногу себе» и в «голову армянской экономики». Ведь, положа руку на сердце, создание этого коридора было спасением для Еревана, выгодным для армянской стороны решением ее экономических проблем.