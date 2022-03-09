Ильхам Алиев сотворил историю на наших глазах: новая стратегия с Ираном наша передовица
Подтвердив свое лидерство на Южном Кавказе военной победой в 44-дневной Освободительной войне, Азербайджан обрел второе дыхание и приступил к масштабным проектам, меняющим транспортно-коммуникационную, логистическую и энергетическую карту региона.
Дипломатия Баку идет рука об руку с экономическими проектами, и подписанный сегодня Меморандум – между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей и между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран – яркое тому подтверждение.
Для начала – немного конкретики. Целью меморандума является создание нового маршрута железнодорожного, автомобильного сообщения, а также линий связи и энергоснабжения между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской АР через территорию Ирана.
Для достижения этой цели предусматривается строительство четырех мостов через реку Араз, включая два автомобильных (с пешеходным переходом) и два железнодорожных, а также инфраструктуры связи и энергоснабжения. Эти мосты будут проходить в 5 км от государственной границы Армении;
Стороны обязуются построить на своей территории пропускной пункт через государственную границу, способный принимать не менее 1 000 единиц парка грузовых перевозок (экспортных, импортных и транзитных грузов), включая 500 единиц въезда и 500 единиц выезда в день.
В документе оговорены также сроки и финансовые вопросы. Так, проектная документация по автомобильным маршрутам будет подготовлена в течение месяца компанией, которая будет определена законодательством сторон, и согласована в соответствии с требованиями законодательства.
При этом, все расходы по подготовке проектной документации, строительству и контролю за строительством автомобильного моста, соединяющего восточный Зангезурский экономический район с Ираном, а также линий связи и энергетики будут оплачены азербайджанской стороной.
А все расходы по подготовке проектной документации, строительству и строительному контролю автомобильного моста, соединяющего Иран с Ордубадским районом Нахчыванской АР, будет нести иранская сторона.
Для проектирования и строительства мостов будет создана совместная рабочая группа, состоящая из представителей соответствующих структур сторон. И до завершения строительства автомобильных мостов стороны обеспечивают необходимое строительство, расширение и реконструкцию автомобильных дорог на территории своего государства, а также осуществляют строительство подъездных путей к автомобильному мосту.
Что же касается предложений по финансированию и оплате железной дороги, которая будет построена параллельно автомагистрали, то они будут подготовлены и представлены правительствам сторон в течение 6 месяцев.
Важно понимать, что подписанный Меморандум несет двойную смысловую нагрузку. В узком аспекте он призван обеспечить интеграцию основной части Азербайджана с Нахчываном. Но в реальности, в более широком смысле, реализация этого документа приведет к стратегическим изменениям в транспортно-коммуникационной карте региона и повлечет за собою другие проекты. Именно поэтому он и заключен на неопределенный срок.
И вот теперь самое время поговорить о политических последствиях подписанного Меморандума. Одним из которых является полное фиаско Армении. Ведь именно Ереван в течение полутора лет препятствовал созданию Зангезурского коридора, под разными предлогами намеренно пытался его заблокировать.
При этом, в полном соответствии с нравами армянских политических элит, «стреляя в ногу себе» и в «голову армянской экономики». Ведь, положа руку на сердце, создание этого коридора было спасением для Еревана, выгодным для армянской стороны решением ее экономических проблем.
«Такая коммуникация может проходить только по армянской территории, и только с ее разрешения», - самодовольно думали в Ереване. – «Это наш инструмент воздействия на Азербайджан, это наш шанс утвердить собственную значимость в регионе». Как обычно, армянские фантазии оказались мыльным пузырем, а амбиции элит в Ереване окончательно загнали страну на обочину мирового развития.
К тому же, армянская сторона была полностью уверена в том, что проармянское лобби сохранит при президенте Ибрагиме Раиси свое влияние в Тегеране. Но, как и прогнозировал haqqin.az в своих публикациях, новый президент Ирана, с одобрения Верховного лидера Али Хаменеи, выбрал единственно возможный правильный путь: армянское лобби и связанные с ним иранские политические кланы ничего хорошего Ирану не принесут – в интересах иранцев стратегическое партнерство с Азербайджаном.
Да, реализация этого плана была непроста, для этого Раиси пришлось буквально «ломать об колено» часть иранских элит – но он сумел добиться своего, и теперь для Исламской республики открылось новое окно экономических возможностей. Прекрасный подарок к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном. И если титул «шейх дипломатии», который использовали лизоблюды по отношению к мнимым талантам Хасана Роухани был откровенной лестью, то уж Ибрагим Раиси заслужил его в полной мере, пусть это и добавило ему седых волос.
Этого же титула в полной мере заслужил и Ильхам Алиев. Ведь именно его стратегическому предвидению обязан своим рождением нынешний Меморандум. Подписанный именно в тот момент, когда политическая конъюнктура сложилась крайне благоприятно – против России введены серьезные санкции, в связи с чем российский сегмент транспортно-транзитных коридоров Восток-Запад ограничен. А значит, новое коммуникационное соединение не просто имеет огромные перспективы, но и является воистину «золотым дном» для Баку, Тегерана и Анкары.
На наших глазах творится история. С каждым днем мир уходит от того, что мы считали незыблемым, неизменным. Тектонические сдвиги меняют привычные полюса. Но, к счастью, Азербайджан во главе с его президентом, дрейфуют в совершенно правильном направлении.