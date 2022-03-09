Ильхам Алиев сотворил историю на наших глазах: новая стратегия с Ираном наша передовица

Редакция haqqin.az

Подтвердив свое лидерство на Южном Кавказе военной победой в 44-дневной Освободительной войне, Азербайджан обрел второе дыхание и приступил к масштабным проектам, меняющим транспортно-коммуникационную, логистическую и энергетическую карту региона.

Дипломатия Баку идет рука об руку с экономическими проектами, и подписанный сегодня Меморандум – между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей и между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран – яркое тому подтверждение.

Подписанный Меморандум между Азербайджаном и Ираном – окно на Восток

Для начала – немного конкретики. Целью меморандума является создание нового маршрута железнодорожного, автомобильного сообщения, а также линий связи и энергоснабжения между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской АР через территорию Ирана.

Для достижения этой цели предусматривается строительство четырех мостов через реку Араз, включая два автомобильных (с пешеходным переходом) и два железнодорожных, а также инфраструктуры связи и энергоснабжения. Эти мосты будут проходить в 5 км от государственной границы Армении;

Стороны обязуются построить на своей территории пропускной пункт через государственную границу, способный принимать не менее 1 000 единиц парка грузовых перевозок (экспортных, импортных и транзитных грузов), включая 500 единиц въезда и 500 единиц выезда в день.

В документе оговорены также сроки и финансовые вопросы. Так, проектная документация по автомобильным маршрутам будет подготовлена в течение месяца компанией, которая будет определена законодательством сторон, и согласована в соответствии с требованиями законодательства.

И построят автомобильный мост над Зангезуром

При этом, все расходы по подготовке проектной документации, строительству и контролю за строительством автомобильного моста, соединяющего восточный Зангезурский экономический район с Ираном, а также линий связи и энергетики будут оплачены азербайджанской стороной.

А все расходы по подготовке проектной документации, строительству и строительному контролю автомобильного моста, соединяющего Иран с Ордубадским районом Нахчыванской АР, будет нести иранская сторона.

Для проектирования и строительства мостов будет создана совместная рабочая группа, состоящая из представителей соответствующих структур сторон. И до завершения строительства автомобильных мостов стороны обеспечивают необходимое строительство, расширение и реконструкцию автомобильных дорог на территории своего государства, а также осуществляют строительство подъездных путей к автомобильному мосту.

Что же касается предложений по финансированию и оплате железной дороги, которая будет построена параллельно автомагистрали, то они будут подготовлены и представлены правительствам сторон в течение 6 месяцев.

Важно понимать, что подписанный Меморандум несет двойную смысловую нагрузку. В узком аспекте он призван обеспечить интеграцию основной части Азербайджана с Нахчываном. Но в реальности, в более широком смысле, реализация этого документа приведет к стратегическим изменениям в транспортно-коммуникационной карте региона и повлечет за собою другие проекты. Именно поэтому он и заключен на неопределенный срок.

И вот теперь самое время поговорить о политических последствиях подписанного Меморандума. Одним из которых является полное фиаско Армении. Ведь именно Ереван в течение полутора лет препятствовал созданию Зангезурского коридора, под разными предлогами намеренно пытался его заблокировать.

При этом, в полном соответствии с нравами армянских политических элит, «стреляя в ногу себе» и в «голову армянской экономики». Ведь, положа руку на сердце, создание этого коридора было спасением для Еревана, выгодным для армянской стороны решением ее экономических проблем.

Нынешний Меморандум – детище стратегического видения Алиева и Раиси

«Такая коммуникация может проходить только по армянской территории, и только с ее разрешения», - самодовольно думали в Ереване. – «Это наш инструмент воздействия на Азербайджан, это наш шанс утвердить собственную значимость в регионе». Как обычно, армянские фантазии оказались мыльным пузырем, а амбиции элит в Ереване окончательно загнали страну на обочину мирового развития.

К тому же, армянская сторона была полностью уверена в том, что проармянское лобби сохранит при президенте Ибрагиме Раиси свое влияние в Тегеране. Но, как и прогнозировал haqqin.az в своих публикациях, новый президент Ирана, с одобрения Верховного лидера Али Хаменеи, выбрал единственно возможный правильный путь: армянское лобби и связанные с ним иранские политические кланы ничего хорошего Ирану не принесут – в интересах иранцев стратегическое партнерство с Азербайджаном.

Да, реализация этого плана была непроста, для этого Раиси пришлось буквально «ломать об колено» часть иранских элит – но он сумел добиться своего, и теперь для Исламской республики открылось новое окно экономических возможностей. Прекрасный подарок к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном. И если титул «шейх дипломатии», который использовали лизоблюды по отношению к мнимым талантам Хасана Роухани был откровенной лестью, то уж Ибрагим Раиси заслужил его в полной мере, пусть это и добавило ему седых волос.

Этого же титула в полной мере заслужил и Ильхам Алиев. Ведь именно его стратегическому предвидению обязан своим рождением нынешний Меморандум. Подписанный именно в тот момент, когда политическая конъюнктура сложилась крайне благоприятно – против России введены серьезные санкции, в связи с чем российский сегмент транспортно-транзитных коридоров Восток-Запад ограничен. А значит, новое коммуникационное соединение не просто имеет огромные перспективы, но и является воистину «золотым дном» для Баку, Тегерана и Анкары.

На наших глазах творится история. С каждым днем мир уходит от того, что мы считали незыблемым, неизменным. Тектонические сдвиги меняют привычные полюса. Но, к счастью, Азербайджан во главе с его президентом, дрейфуют в совершенно правильном направлении.