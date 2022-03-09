Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы по борьбе

В болгарском Пловдиве продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов и спортсменок не старше 23 лет.

Сегодня в женской борьбе золото завоевала Жаля Алиева (62 кг). Она поочередно победила соперниц из Франции, Польши и Сербии. А Гюльтекин Ширинова (53 кг) стала бронзовым призером.

Вчера Эльнура Мамедова (55 кг) удостоилась серебра, а Нигяр Мирзазаде (68 кг) – бронзы. Таким образом, женская сборная Азербайджана завоевала в Болгарии одно золото, одно серебро и две бронзовые награды.

Напомним, чуть ранее сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добыла на чемпионате Европы пять медалей – два золота, серебро и две бронзы.

Сегодня также в борьбу вступили вольники. Зиреддин Байрамов (65 кг) и Ислам Ильясов (97 кг) вышли в финал, а Тофик Алиев (57 кг) и Ашраф Аширов (79 кг) поборются за бронзу. Решающие поединки состоятся завтра.