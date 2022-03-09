Вооруженные силы Украины получат новые партии противотанкового и зенитного вооружения от США после принятия Сенатом законопроекта, включающего 3,5 миллиарда долларов на «пополнение американских запасов оборудования, отправленного в Украину». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что пакет будет включать в себя новые поставки 105-мм минометов и дополнительные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger, сообщают источники агентства.

Один из помощников Конгресса США отметил, что новые деньги, вероятно, также будут потрачены на военное снаряжение, такое как гранатометы M203, бронежилеты, снайперские винтовки и лазерные дальномеры.