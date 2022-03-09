Украина заявила об уничтожении еще одного истребителя ВС России
Украинские военные уничтожили еще один истребитель российских вооруженных сил предварительно в Черниговской области, передает пресс-служба оперкомандования «Север».
Украинские военные уничтожили еще один истребитель российских вооруженных сил предварительно в Черниговской области, передает пресс-служба оперкомандования «Север».
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