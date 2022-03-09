Служба нацбезопасности Украины: не верим, что Беларусь нападет, но готовы к этому

Секретарь Службы национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины, передает РБК-Украина.

По его словам, это опасно, однако украинские военные готовы к этому.

«Мы держим ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация, если белорусы присоединятся к России, но мы к этому готовы», - заявил Данилов.