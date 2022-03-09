Целью Путина является «отхватить» бывшие страны Советского Союза: Беларусь, Армению, Молдову, большую часть Казахстана и Узбекистан. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил российский бизнесмен Евгений Чичваркин, который с 2008 года с семьей проживает в Великобритании.

На вопрос Дмитрия Гордона о том, какой у Путина сегодня выход с этой ситуации, Чичваркин ответил: «Стереть с лица земли несколько городов, устроить гуманитарную катастрофу, запугать Запад «кнопкой», отхватить ту часть бывшего Советского Союза, которую сможет «пережевать». А «пережевать» он сможет Беларусь, Армению, Молдову и большую часть Казахстана… ну и Узбекистан тоже».