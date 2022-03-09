Порошенко: встретились с Зеленским и договорились выступать единым фронтом
«Объединение усилий власти и государственной оппозиции в Украине разрушило расчет Владимира Путина на внутренний раздор». Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что вместе с действующим лидером Украины Владимиром Зеленским преподнес Владимиру Путину большой сюрприз.
«У нас было несколько встреч с президентом Зеленским, мы договорились сейчас, что мы будем выступать единым фронтом. Я думаю, что это абсолютно адекватное и правильное поведение, когда все украинцы сейчас являются не президентом, министром, лидером парламентской фракции или партии, или рабочим, или работницей - мы все сейчас солдаты, которые должны защищать Украину. Мы все равны. И на плечах всех лежит общая ответственность за Украину», - сказал Порошенко.
По его мнению, украинцы удивили Россию и весь мир сломом блицкрига.
«Еще несколько дней назад генералы НАТО утверждали о том, что украинцы продержатся не более 72 часов. Потом, когда украинские Вооруженные силы, которые были созданы с 2014 года продемонстрировали уникальные способности, как одна из лучших армий мира, они не только удивили, но и объединили мир. Я хочу сказать, что Украина никогда не сдастся. Украина никогда не забудет. И никогда не простит то, что российские войска делали и делают в Украине. У России не останется никакого другого выхода, как убраться вон из Украины», - резюмировал Порошенко.