Боррель предложил ввести санкции против большого числа лиц и организаций из России

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил ввести санкции против большего числа лиц и организаций в России, передает РИА Новости.

«Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен только что изложила новые меры ЕС, касающиеся торговли, доступа к рынкам, членства России в международных финансовых организациях, крипто-активов, экспорта предметов роскоши и мер против сталелитейного и энергетического секторов. В дополнение к этим секторальным мерам, я выдвигаю предложение ввести санкции против большего числа лиц и организаций, которые играют активную роль или поддерживают тех, кто подрывает суверенитет Украины», - сказал Боррель.

По его словам, предлагаемые им ограничительные меры «продолжат поражать олигархов, связанную с режимом элиту, известных бизнесменов и их семьи… Меры затронут также большее число людей, играющих ведущую роль в дезинформации и пропаганде».

Напомним, что четвертый пакет санкций Евросоюза в отношении России ожидается 12 марта.