ООН обвинила Россию в использовании кассетных бомб
Россия использовала кассетные боеприпасы при обстрелах Харькова, а также Центральной горбольницы в Угледаре, заявили в ООН.
«В ООН имеются доказательства использования Россией в Украине кассетных боеприпасов», - сказала пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.
Напомним, что 24 февраля, в Центральной городской больнице в Угледаре взорвался кассетный боеприпас – погибли четверо мирных жителей, еще 10 получили ранения, а также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и больница. Кроме того, обстрелы кассетными боеприпасами и в нескольких районах Харькова – тогда погибли девять мирных жителей и 37 ранены.